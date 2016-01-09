Необходимо сделать рерайт уже имеющихся статей (тема - материаловедение). Основная задача - сохранить смысл, но сделать уникальность не ниже 85%. Общий объем статей 20-25 тыс. символов. Даю пробную статью - далее выполняете работу, оплачиваю - и ...
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$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Создали сайт. необходимо сделать seo-аудит и предложить СЯ для продвижения. Я уже обращалась к Вам. Если есть желание, то буду рада поработать снова.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим программист для постоянных задач по улучшению сайтов. Главное - умение работать с популярными CMS (Joomla, WP, Modx) Задачи будут увеличиваться постепенно. Для теста дадим небольшое тз на 5-6 мелких задач по проекту. Дальше задачи будут увеличиваться. Разработка сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Сайт по продажи сумок. Уже около 2 лет в ТОПЕ по всем запросам в Яндекс. Гугл всегда был хуже. Примерно 2 мес назад пропал весь трафик с Яндекса с 500 чел в день до 25 упал. Выяснить ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Работа выполнена на высоком уровне. Мы довольны, спасибо
$15
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую как отличного заказчика, задача поставлена грамотно, оплата произведена молниеносно.
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро и качественно. Понравилось, что исполнитель всегда на связи!
$40
10 баллов
8 лет назад
Рекоммендую
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Менее чем за 24 часа была найдена причина. Без лишней воды всё рассказал и показал. Увольняю своего предыдущего специалиста по продвижению!!! Максим зарекомендовал себя с лучшей стороны!