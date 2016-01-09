gorma

Ира Гармаш gorma

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт технических статей

    Необходимо сделать рерайт уже имеющихся статей (тема - материаловедение). Основная задача - сохранить смысл, но сделать уникальность не ниже 85%. Общий объем статей 20-25 тыс. символов. Даю пробную статью - далее выполняете работу, оплачиваю - и ...

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит сайта

    $50

    Создали сайт. необходимо сделать seo-аудит и предложить СЯ для продвижения. Я уже обращалась к Вам. Если есть желание, то буду рада поработать снова.

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Программист со знанием CSS и умением настривать редиректы

    Необходим программист для постоянных задач по улучшению сайтов. Главное - умение работать с популярными CMS (Joomla, WP, Modx) Задачи будут увеличиваться постепенно. Для теста дадим небольшое тз на 5-6 мелких задач по проекту. Дальше задачи будут увеличиваться. Разработка сайта ...

    WordPressCSSJoomlaMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dest12
Максим 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Аудит сайта
Рекомендую
Работа выполнена на высоком уровне. Мы довольны, спасибо
Ответный отзыв
miron160389
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Программист со знанием CSS и умением настривать редиректы
Рекомендую как отличного заказчика, задача поставлена грамотно, оплата произведена молниеносно.
Работа выполнена быстро и качественно. Понравилось, что исполнитель всегда на связи!
Ответный отзыв
dest12
Максим 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
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Рекоммендую
Спасибо за работу! Менее чем за 24 часа была найдена причина. Без лишней воды всё рассказал и показал. Увольняю своего предыдущего специалиста по продвижению!!! Максим зарекомендовал себя с лучшей стороны!
Ответный отзыв