Аудит сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка131 просмотр

Создали сайт.

необходимо сделать seo-аудит и предложить СЯ для продвижения.

Я уже обращалась к Вам. Если есть желание, то буду рада поработать снова.

9 лет назад
gorma
Ира 
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена на высоком уровне. Мы довольны, спасибо
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Заявки фрилансеров

dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад