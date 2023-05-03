- профессиональная разработка сайтов на Joomla; - дизайн; - верстка; - поддержка сайтов. - продвижение сайтов.

Личная информация

Город проживания: Брянск

Район проживания: Советский район

Уровень образования: Среднее специальное

Дата рождения: 21 январ 1991 г. (21 год)

Пол: Мужской

Семейное положение: холост

Гражданство: РФ

E-mail: [email protected]

Телефон: 8-961-002-59-02

ICQ: 361534294

Сайт: 32Media.ru

Образование

Учебное заведение: БФ Мэси г.Брянск

Дата окончания: 2012

Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС

Форма обучения: Очное

Высшее образование

Учебное заведение: БГТУ

Дата окончания: 2016

Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС

Форма обучения: Заочно

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Технический

Немецкий язык: Базовый

Компьютерные навыки и знания: Владение пакетами программ для обработки графики: Adobe CS5, Corel Draw. Офисными программами Microsoft Word, The Bat, быстро обучаюсь любой программе.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Знание различных CMS: Joomla, DLE, Wordpress, E107, интернет магазины на joomla

Опыт работы

Занимаюсь в данной сфере с 2010 года для себя.