Личная информация
Город проживания: Брянск
Район проживания: Советский район
Уровень образования: Среднее специальное
Дата рождения: 21 январ 1991 г. (21 год)
Пол: Мужской
Семейное положение: холост
Гражданство: РФ
E-mail: [email protected]
Телефон: 8-961-002-59-02
ICQ: 361534294
Сайт: 32Media.ru
Образование
Учебное заведение: БФ Мэси г.Брянск
Дата окончания: 2012
Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС
Форма обучения: Очное
Высшее образование
Учебное заведение: БГТУ
Дата окончания: 2016
Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС
Форма обучения: Заочно
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Технический
Немецкий язык: Базовый
Компьютерные навыки и знания: Владение пакетами программ для обработки графики: Adobe CS5, Corel Draw. Офисными программами Microsoft Word, The Bat, быстро обучаюсь любой программе.
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Знание различных CMS: Joomla, DLE, Wordpress, E107, интернет магазины на joomla
Опыт работы
Занимаюсь в данной сфере с 2010 года для себя.