WEB программист

Проектирование и разработка ERP CRM интернет магазинов, серверов документов, редактирование документов онлай web редактором или средствами ОС.

Проектирование архитектуры БД postgres, ms-sql, my-sql mongo.

Проектирование и разработка проектов с размещение логики в БД postgres, с помощью хранимых функций и процедур.

Ускорение работы web сайтов, уменьшение время отклика и размера страниц, оптимизация запросов.

Интеграция web сервисов с платёжными системами, 1С, банками, онлайн кассами(атол онлайн).

Проектирование и разработка высоко нагруженных систем.

Переработка и рефакторинг чужого кода.

Умение слушать заказчика.

Технологии: php5 php7 js lua css html5 yii2 bootstrap3-4 redis sphinx postgres ms-sql my-sql nginx apache2