Необходимо перенести стили ИМ под Virtuemart из шаблона Reviver (шаблон предоставлю) на сайт который выполнен на другом шаблоне, также доработать функционал в карточке товара как на сайте artort.ru/catalog/pishche..., а именно сделать расчет стоимости доставки транспортными ...