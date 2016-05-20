Необходимо перенести стили ИМ под Virtuemart из шаблона Reviver (шаблон предоставлю) на сайт который выполнен на другом шаблоне, также доработать функционал в карточке товара как на сайте artort.ru/catalog/pishche..., а именно сделать расчет стоимости доставки транспортными ...
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- HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить возможность импорта объявлений в данный компонент из файла xlsВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо добавить возможность импорта объявлений в формате xls в компонент DJ-Classifieds (), но добавлять из профиля Jom Social. То есть добавить кнопку к примеру "Добавить объявление" прямо в аккаунте, с возможностью массового постинга объявлений в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад