gyper

Михаил gyper

 
44 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-разработчик

Образование

СНТУ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Год окончания 2007

Диплом магистра с отличием в области информационных технологий.

 

Владение языками

Русский — родной

Английский — средний уровень

 

Опыт работы

2012-2015 гг. Занимался веб-разработкой удаленно. Создание и администрирование сайтов. Верстка под различные CMS (Drupal, Magento, Wordpress). Подключение и настройка модулей. Поддержка и наполнение контентом. Написание и встраивание скриптов на php и

javascript.

 

Участвовал в создании сайтов

http://www.fisherhouse.com.ua/

http://www.rumpa.ru/

http://tutmet.ru/

 

Знание веб-технологий html5, css3,php5, mysql, javascript, jQuery, Ajax.

Знание ООП.

PHPJavascriptWordPressMySQLDrupalMagentojQueryAjax
Наполнение сайтов
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