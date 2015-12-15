Веб-разработчик

Образование

СНТУ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Год окончания 2007

Диплом магистра с отличием в области информационных технологий.

Владение языками

Русский — родной

Английский — средний уровень

Опыт работы

2012-2015 гг. Занимался веб-разработкой удаленно. Создание и администрирование сайтов. Верстка под различные CMS (Drupal, Magento, Wordpress). Подключение и настройка модулей. Поддержка и наполнение контентом. Написание и встраивание скриптов на php и

javascript.

Участвовал в создании сайтов

http://www.fisherhouse.com.ua/

http://www.rumpa.ru/

http://tutmet.ru/

Знание веб-технологий html5, css3,php5, mysql, javascript, jQuery, Ajax.

Знание ООП.