Веб-разработчик
Образование
СНТУ
Факультет автоматики и вычислительной техники
Год окончания 2007
Диплом магистра с отличием в области информационных технологий.
Владение языками
Русский — родной
Английский — средний уровень
Опыт работы
2012-2015 гг. Занимался веб-разработкой удаленно. Создание и администрирование сайтов. Верстка под различные CMS (Drupal, Magento, Wordpress). Подключение и настройка модулей. Поддержка и наполнение контентом. Написание и встраивание скриптов на php и
javascript.
Участвовал в создании сайтов
http://www.fisherhouse.com.ua/
Знание веб-технологий html5, css3,php5, mysql, javascript, jQuery, Ajax.
Знание ООП.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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