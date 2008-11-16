- Знания World of Warcraft, желательно последние аддоны - Грамотный английский язык, никаких переводчиков - Понимание структуры SEO текстов, лестница FABU, подводки продающих текстов, знание HTML и CSS - Отсутствие переспамов в текстах - Умение и время для поиски ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Копирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
- Знания World of Warcraft, желательно последние аддоны - Грамотный английский язык, никаких переводчиков - Понимание структуры SEO текстов, лестница FABU, подводки продающих текстов, знание HTML и CSS - Отсутствие переспамов в текстах - Умение и время ...Копирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Есть необходимость сделать описания товаров на сайт. Размер 500-800 символов. Уникальность 80+ по xtext.ru Количество товаров около 50-ти. Тексты нужны на англ. языке, можно на немецком :)Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
доработка сайта, написание нескольких модулейСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть работающий сайт под Joomla 1.0.x. Ведется перенос его на Joomla 1.5.x. Нужна помощь в переносе шаблона.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт15 лет назад