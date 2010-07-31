Смогу:

• копирайтинг, рерайтинг на любую тему

• новости - увлекательно

• статьи - информативно

• стихи, проза

• отзывы и комментарии

• редактура и корректура текста

• слоганы, названия

Сделаю:

• дёшево

• быстро

• качественно

Не остановлюсь, пока не будет идеально!