i-bochkarev

Дмитрий i-bochkarev

 
39 летРоссия/Великий Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Смогу:

• копирайтинг, рерайтинг на любую тему

• новости - увлекательно

• статьи - информативно

• стихи, проза

• отзывы и комментарии

• редактура и корректура текста

• слоганы, названия

Сделаю:

• дёшево

• быстро

• качественно

Не остановлюсь, пока не будет идеально!

Отзывы заказчиков
coderuler
Никита 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для i-bochkarev
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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