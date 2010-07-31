Смогу:
• копирайтинг, рерайтинг на любую тему
• новости - увлекательно
• статьи - информативно
• стихи, проза
• отзывы и комментарии
• редактура и корректура текста
• слоганы, названия
Сделаю:
• дёшево
• быстро
• качественно
Не остановлюсь, пока не будет идеально!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $5
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Стихи, Песни и Проза
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от 1 дня
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