Приветствую всех. Нужно сделать рерайт 7 статей для размещения на других сайтах.Требования 80% уникальности. В первом или втором абзаце должна быть фраза(сообщу при начале работы) которая будет активной ссылкой на официальный сайт.Обьем рерайта статьи 4-6 тысяч знаков.Смысл ...