iPyc

Руслан Кудрявцев iPyc

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Копирайтинг отзывов в НЕДВИЖИМОСТИ

    Приветствую. Есть несколько проектов в недвижимости Москвы и МО. Необходимо ежемесячно писать один и тот же объем текстов (отзывов). Средняя длинна отзыва: 300-500 символов. Примерное кол-во отзывов: 170. Нужен человек, которы разбирается в недвижимости и уже ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать небольшие тексты по автотематике

    Привет. Необходимо написать 50 текстов о продукте (АВТОТЕМАТИКА) средней длинны. Пишите расценки за 1000 симв, присылайте примеры. Более подробную информацию дам выбранному исполнителю. Формат оплаты обсуждается лично.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 40 текстов 500-1000 символов

    Привет. Необходимо написать 40 текстов о продукте (АВТОТЕМАТИКА) средней длинны. Пишите расценки за 1000 симв, присылайте примеры. Более подробную информацию дам выбранному исполнителю. Формат оплаты обсуждается лично.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтинг - Автомобили

    Доброго времени суток. Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать небольшие тексты для отзывов (300/500/1000 симв). Объем - примерно 50 текстов в месяц. Оплата любым удобным Вам способом после каждого написанного текста.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Произвести рерайт статей

    Приветствую всех. Нужно сделать рерайт 7 статей для размещения на других сайтах.Требования 80% уникальности. В первом или втором абзаце должна быть фраза(сообщу при начале работы) которая будет активной ссылкой на официальный сайт.Обьем рерайта статьи 4-6 тысяч знаков.Смысл ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Написать 40 текстов 500-1000 символов
Очень и очень приятный заказчик! Одно удовольствие работать в Русланом)
Хороший исполнитель. Выполнил все в срок. Тексты пишет хорошие - от клиента минимум замечаний. На связь выходит часто. Доволен сотрудничеством и продолжаем работу!
Ответный отзыв