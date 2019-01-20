Приветствую. Есть несколько проектов в недвижимости Москвы и МО. Необходимо ежемесячно писать один и тот же объем текстов (отзывов). Средняя длинна отзыва: 300-500 символов. Примерное кол-во отзывов: 170. Нужен человек, которы разбирается в недвижимости и уже ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Привет. Необходимо написать 50 текстов о продукте (АВТОТЕМАТИКА) средней длинны. Пишите расценки за 1000 симв, присылайте примеры. Более подробную информацию дам выбранному исполнителю. Формат оплаты обсуждается лично.Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Необходимо написать 40 текстов о продукте (АВТОТЕМАТИКА) средней длинны. Пишите расценки за 1000 симв, присылайте примеры. Более подробную информацию дам выбранному исполнителю. Формат оплаты обсуждается лично.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать небольшие тексты для отзывов (300/500/1000 симв). Объем - примерно 50 текстов в месяц. Оплата любым удобным Вам способом после каждого написанного текста.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу программиста, который сможет восстановить мои данные от админки. Движок Wordpress Нет доступа к хостингу:(Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
Тематика связана с IT сферой, digital. Более подробно в ЛС.Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую всех. Нужно сделать рерайт 7 статей для размещения на других сайтах.Требования 80% уникальности. В первом или втором абзаце должна быть фраза(сообщу при начале работы) которая будет активной ссылкой на официальный сайт.Обьем рерайта статьи 4-6 тысяч знаков.Смысл ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад