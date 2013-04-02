Образование:
Кубанский Государственный Политехнический Университет
Специальность:
Рекламный менеджмент
Профессиональные навыки:
- Проведение контекстных и медийных кампаний в интернете;
- HTML;
- Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash,
- Контент-поддержка сайтов (с помощью CMS Bitrix и т. д.), через FTP
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До недавнего времени я постоянно работала по найму в различных веб-студиях города Краснодара. Имею опыт работы с сайтами различных тематик, т.к. приходилось работать с большим количеством клиентов по роду деятельности. Опыт работы в сфере интернет-маркетинга - 10 лет.
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Я не возьмусь за проект, если он представляет собой:
- сетевую пирамиду или любую другую сетевую организацию сомнительной природы;
- азартную он-лайн игру;
- интернет-казино;
- интернет-аукцион;
- эротику, порно и прочие adult-сайты;
- любую деятелность или предмет, запрещенные законом.
P.S. Рекламные кампании алкоголя и сигарет в соответствии с законом РФ "О рекламе".
P.P.S. Список будет пополняться.