i_kucher

Ирина i_kucher

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Образование:

Кубанский Государственный Политехнический Университет

Специальность:

Рекламный менеджмент

Профессиональные навыки:

- Проведение контекстных и медийных кампаний в интернете;

- HTML;

- Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash,

- Контент-поддержка сайтов (с помощью CMS Bitrix и т. д.), через FTP

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До недавнего времени я постоянно работала по найму в различных веб-студиях города Краснодара. Имею опыт работы с сайтами различных тематик, т.к. приходилось работать с большим количеством клиентов по роду деятельности. Опыт работы в сфере интернет-маркетинга - 10 лет.

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Я не возьмусь за проект, если он представляет собой:

- сетевую пирамиду или любую другую сетевую организацию сомнительной природы;

- азартную он-лайн игру;

- интернет-казино;

- интернет-аукцион;

- эротику, порно и прочие adult-сайты;

- любую деятелность или предмет, запрещенные законом.

P.S. Рекламные кампании алкоголя и сигарет в соответствии с законом РФ "О рекламе".

P.P.S. Список будет пополняться.

Отзывы заказчиков

maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Нужна консультация по размещению блоков РСЯ
Очень компетентный исполнитель. Ирина оказала детальные консультационные услуги, благодаря которым удалось поднять CTR. Продолжаем работать дальше.
Отличный заказчик. Корректный, вежливый, профессиональный. Быстро отвечает. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга