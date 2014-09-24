i_poltavskaya

Андрей стал победителем в нашем конкурсе на разработку названия для кваса. Хорошие крепкие варианты названий. Важно! Все варианты были реально работающие, без воды. Ощущение, что человек рынок и его тренды знает. Абсолютно адекватные реакции на просьбы что-то доработать и быстрая переработка вариантов. Очень рекомендуем Андрея как действительно профессионала!