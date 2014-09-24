i_poltavskaya

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Нужен контент менеджер для публикации статей на информационном ресурсе о здоровом образе жизни. Работа осуществляется по следующей схеме: 1. Исполнитель ищет статьи на биржах статей либо получает от райтеров. 2. Поверяет текст. Если необходимо, нужно будет ...Управление проектами91 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Добрый день! Для производственной компании необходимо разработать название для новой марки кваса. Доброе и светлое название, которое апеллировало бы ко всему доброму и светлому, что было в СССР. По эмоциональному восприятию название должно быть сделано в ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны копирайтеры для написания авторских статей о различных психологических аспектах для женского сайта. На сайте под статьями будет указываться авторство и краткие сведения об авторе, поэтому важно подтверждённое образование. Необходимы грамотность и понятный стиль изложения. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим литературный перевод достаточно большого объёма статей с английского языка на русский. Тема - wellness. Возможно, небольшая корректировка текста для адаптации под российского читателя. Важно - хороший слог и отсутствие грамматических и орфографических ошибок. Просьба ...Переводы55 заявокЗакрыт9 лет назад