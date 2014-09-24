i_poltavskaya

Ирина Полтавская i_poltavskaya

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод 4-х статей с английского.

    Необходимо перевести 4 статьи с английского языка на русский. Каждая порядка 4 тыс знаков. Оплата 70 руб. за 1 тыс. ЗБП. Предоплата за каждую статью.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Контент менеджер на информационный сайт

    Нужен контент менеджер для публикации статей на информационном ресурсе о здоровом образе жизни. Работа осуществляется по следующей схеме: 1. Исполнитель ищет статьи на биржах статей либо получает от райтеров. 2. Поверяет текст. Если необходимо, нужно будет ...

    Управление проектами91 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название для информационного сайта, посвящённого ремонту/интерьерам

    $40

    Необходимо название для информационного портала, посвящённого темам ремонта и созданию интерьера. Домен с данным названием должен быть свободен в зонах .ru и .com. Краткое, ёмкое название, состоящее максимум из двух слов. Производное доменное имя не должно ...

    Нейминг и Слоганы53 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать название марки для кваса

    $50

    Добрый день! Для производственной компании необходимо разработать название для новой марки кваса. Доброе и светлое название, которое апеллировало бы ко всему доброму и светлому, что было в СССР. По эмоциональному восприятию название должно быть сделано в ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны райтеры с психологическим образованием

    Нужны копирайтеры для написания авторских статей о различных психологических аспектах для женского сайта. На сайте под статьями будет указываться авторство и краткие сведения об авторе, поэтому важно подтверждённое образование. Необходимы грамотность и понятный стиль изложения. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод статей с английского на русский

    Необходим литературный перевод достаточно большого объёма статей с английского языка на русский. Тема - wellness. Возможно, небольшая корректировка текста для адаптации под российского читателя. Важно - хороший слог и отсутствие грамматических и орфографических ошибок. Просьба ...

    Переводы55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$32
10 баллов
8 лет назад
Перевод 4-х статей с английского.
Спасибо за сотрудничество!
Перевод сделан очень хорошо в оговорённые сроки. Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
savandra
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработать название марки для кваса
Четкая постановка задачи и оплата вовремя, чего еще желать.
Андрей стал победителем в нашем конкурсе на разработку названия для кваса. Хорошие крепкие варианты названий. Важно! Все варианты были реально работающие, без воды. Ощущение, что человек рынок и его тренды знает. Абсолютно адекватные реакции на просьбы что-то доработать и быстрая переработка вариантов. Очень рекомендуем Андрея как действительно профессионала!
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