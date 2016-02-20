icu-agency

Добрый день! Мы делаем интернет-магазин по продаже сувенирнойпродукции. У нас уже есть свой дизайн, и скоро будет готовfront-end. Нам нужен человек, который сможет сделать back-end набазе Wordpress. В приложении есть дизайн-макеты, думаю по ним понятенобъем работы. Если есть уточняющие вопросы ...