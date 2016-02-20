Добрый день! Мы делаем интернет-магазин по продаже сувенирнойпродукции. У нас уже есть свой дизайн, и скоро будет готовfront-end. Нам нужен человек, который сможет сделать back-end набазе Wordpress. В приложении есть дизайн-макеты, думаю по ним понятенобъем работы. Если есть уточняющие вопросы ...
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- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать дизайн для сайта, торгующегосувенирной продукцией оптом. Верхнее горизонтальное меню должно быть аналогичным тому,что есть на этом сайте: http://www.icu-agency.ru В приложении 11прототипов, отрисованных для десктопа. Нам требуются полноценные дизайн-макеты в PSD формате дляДесктопа, Планшета и Смартфона. Ширина макета ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нам на сайт требуется форма для поиска автобусов и маршруток в Санкт-Петербурге. Вот аналог: granat-bus.ru/map Поиск должен производиться по следующим параметрам: -По районам города -По станциям метро -По названиям улиц -По названиям остановок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад