ie_gorohov

Евгений Горохов ie_gorohov

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
skype:volfar.com

Отзывы фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Копирайт (сайт по ремонту компьютеров, 50К текста)
Довольна сотрудничеством: творческая работа, понятная постановка задачи, предоплата, корректное общение по существу вопроса. С удовольствием поработаю над Вашими другими проектами. Рекомендую как хорошего заказчика.
Качество отличное. Хороший исполнитель. Рекомендую!
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LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
12 лет назад
СЕО для сайта по ремонту компьютеров
Евгений приятный собеседник и отличный заказчик. Интересуется всем, что я делаю, пытается узнать что-то новое и вникнуть в тему. Т.е. человеку явно не безразлично то, что он заказывает. С Евгением было легко найти общий язык и сотрудничество состоялось на "отлично"! Рекомендую данного заказчика для работы! С ув. Сердюков Д.А.
Сначала я сам незнал что мне нужно, но Дмитрий все очень понятно расказал и так сказать наставил на путь истинный. Заказал у Дмитрия помощь в подборе ключевых слов и написания тз для копирайтера - работа была исполнена за пол дня. Все замечания и пожелания были учтены и я остался очень доволен. После написания текстов копирайтером еще раз обращусь к Дмитрию за оптимизацией. Мой отзыв - рекомендую!!!
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