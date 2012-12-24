ie_gorohov

Сначала я сам незнал что мне нужно, но Дмитрий все очень понятно расказал и так сказать наставил на путь истинный. Заказал у Дмитрия помощь в подборе ключевых слов и написания тз для копирайтера - работа была исполнена за пол дня. Все замечания и пожелания были учтены и я остался очень доволен. После написания текстов копирайтером еще раз обращусь к Дмитрию за оптимизацией. Мой отзыв - рекомендую!!!