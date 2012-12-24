ie_gorohov

Нужно переделать форму заказа на сайте, чтобы все было по простому, а не как в стандартной форме где нужно 5 раз нажать "Далее" и еще подтвердить. Все поля на одной странице и одна кнопка подтвердить ...
- $50Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Установил тему на вордпрес, все было ок, в експлоере норм отображалось, а с недавнего времени в ИЕ ужасно отображается - такое ощущение что возможно удалил какой то файл стиля или т. д. - нужно ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Копирайт для сайта по ремонту компьютеров. Около 50К символов текста - тз вышлю по запросу, цена до 1,5 дол за 1К символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сделаный сайт по ремонту компьютеров, нужно придумать ключевые слова и заполнить сайт контентом. Есть детальное тз - вышлю по запросу!!!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть проект на C#(добавления файлов в бд и сохранения обратно с бд, пару десятков строчек кода) + mssql(1 таблица с 3 полями), нужно переделать чтоб программа использовала в качестве источника access базу данных.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$75
10 баллов
11 лет назад
Довольна сотрудничеством: творческая работа, понятная постановка задачи, предоплата, корректное общение по существу вопроса. С удовольствием поработаю над Вашими другими проектами. Рекомендую как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
Качество отличное. Хороший исполнитель. Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
Евгений приятный собеседник и отличный заказчик. Интересуется всем, что я делаю, пытается узнать что-то новое и вникнуть в тему. Т.е. человеку явно не безразлично то, что он заказывает. С Евгением было легко найти общий язык и сотрудничество состоялось на "отлично"! Рекомендую данного заказчика для работы! С ув. Сердюков Д.А.
Ответный отзыв
Сначала я сам незнал что мне нужно, но Дмитрий все очень понятно расказал и так сказать наставил на путь истинный. Заказал у Дмитрия помощь в подборе ключевых слов и написания тз для копирайтера - работа была исполнена за пол дня. Все замечания и пожелания были учтены и я остался очень доволен. После написания текстов копирайтером еще раз обращусь к Дмитрию за оптимизацией. Мой отзыв - рекомендую!!!