igorkkus

Игорь igorkkus

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Привет я Графический дизайнер

Привет, я Графический дизайнер

Владею разными видами графики. Общий опыт работы в сфере 4 года.

Что я могу сделать:

Веб дизайн (проектирование и дизайн)

Дизайн мобильных приложений (ios android)

Игры на мобильные пралтформы

Десктопные приложения

Разработка Логотипов

Брэндинг вашей продукции

Плакаты и банеры

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В работе использую:

Photoshop

illustrator

Ligthroom

Sketch 3

Adobe animate

Principle (анимация интерфейсов)

AndroidiOSПриложение для AndroidДизайн мобильного приложенияIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
alexss07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработать рекламный модуль
спасибо все быстро и качественно всем рекамендую
Быстрое качественное ТЗ, быстрые фидбэки, и конечно же оплата в срок. Работа прошла без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Дизайн приложения (1 скрин)
Сотрудничеством остались очень довольны, спасибо большое!
Быстро и точно обьямнил ТЗ, после чего проблем не возникло.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
$2
10 баллов
8 лет назад
Сделать иконки
Заказывал у Игоря иконки навигации по странице для своего сайта. Было сделано очень качественно и даже раньше, чем мы договорились. Работой очень доволен, спасибо, обращусь еще не раз"
Быстро и доступно обьяснил ТЗ. Было легко договорится и сотрудничать.
Ответный отзыв