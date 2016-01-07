Привет я Графический дизайнер
Привет, я Графический дизайнер
Владею разными видами графики. Общий опыт работы в сфере 4 года.
Что я могу сделать:
Веб дизайн (проектирование и дизайн)
Дизайн мобильных приложений (ios android)
Игры на мобильные пралтформы
Десктопные приложения
Разработка Логотипов
Брэндинг вашей продукции
Плакаты и банеры
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В работе использую:
Photoshop
illustrator
Ligthroom
Sketch 3
Adobe animate
Principle (анимация интерфейсов)
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Портфолио
- Solar panel conrol180 просмотров
- Фотография + типографика184 просмотра
- Дизайн графика193 просмотра
- Logo for the site collars for dogs190 просмотров
- Верстка статьи179 просмотров
- Site track149 просмотров
- Создание шедевров онлайн165 просмотров
- StounehengeMedia - сайт150 просмотров
- Crystal Art444 просмотра
- Дизайн мобильной игры205 просмотров
- Визитка741 просмотр
- Иллюстрация719 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
спасибо все быстро и качественно всем рекамендую
Ответный отзыв
Быстрое качественное ТЗ, быстрые фидбэки, и конечно же оплата в срок. Работа прошла без задержек. Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством остались очень довольны, спасибо большое!
Ответный отзыв
Быстро и точно обьямнил ТЗ, после чего проблем не возникло.
$2
10 баллов
8 лет назад
Заказывал у Игоря иконки навигации по странице для своего сайта. Было сделано очень качественно и даже раньше, чем мы договорились. Работой очень доволен, спасибо, обращусь еще не раз"
Ответный отзыв
Быстро и доступно обьяснил ТЗ. Было легко договорится и сотрудничать.