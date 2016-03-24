igovet

Игорь igovet

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов, поддержка, продвижение, оптимизация, доработка

Мы команда небольшой и активно развивающейся компании. Любим создавать интересные сайты и уже имеем в своём "багаже" интересные проекты. Для каждого клиента у нас найдутся крутые идеи при создании сайта!

Больше о нас можно узнать на нашем сайта papacarlo.studio

HTML-верстка
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $27
от 1 дня
нет рейтинга
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