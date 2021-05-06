il-max-gen

Необходимо перенести около 2000 сделок и связанных с ними контактов из системы амо в Битрикс24. Важно, чтобы контакты корректно привязывались к телефонам. Задача требует навыков веб-программирования для обеспечения точности и эффективности переноса.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать 10-секундное видео пролета на основе предоставленной 3D модели жилого комплекса. Включить анимацию едущих машин и ходящих людей для оживления сцены. Подходят любые стили анимации, главное - реалистичность и плавность движения.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть исходная 3D модель жилого комплекса. Нужно доделать определенные ракурсы. Откликайтесь только с опытом рендеринга жилых комплексов и домов, прикрепляйте примеры.3D-графика7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Битриксе лежит на хосте бегета. Нужно почистить от вирусов.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек с опытом настройки рк в MyTarget по тематике - Новостройки. Нужно сделать РК на тех кто хочет купить квартиру в Новостройке. Бюджет непосредственно на РК - 30-60тр Скидывайте кейсы в ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика чтобы закончить доработку CRM системы. Только с опытом в Elixir/Phoenix ТЗ будет предоставлено после первичного общения. Указывайте стоимость часа.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад