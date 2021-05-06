il-max-gen

Максим il-max-gen

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенести сделки и контакты из амо в б24

    Необходимо перенести около 2000 сделок и связанных с ними контактов из системы амо в Битрикс24. Важно, чтобы контакты корректно привязывались к телефонам. Задача требует навыков веб-программирования для обеспечения точности и эффективности переноса.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать видео пролет (3д модель есть)

    Необходимо сделать 10-секундное видео пролета на основе предоставленной 3D модели жилого комплекса. Включить анимацию едущих машин и ходящих людей для оживления сцены. Подходят любые стили анимации, главное - реалистичность и плавность движения.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доделать 3D рендеры жилого комплекса

    Есть исходная 3D модель жилого комплекса.  Нужно доделать определенные ракурсы. Откликайтесь только с опытом рендеринга жилых комплексов и домов, прикрепляйте примеры.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать РК в mytarget по новостройкам

    Нужен человек с опытом настройки рк в MyTarget по тематике - Новостройки. Нужно сделать РК на тех кто хочет купить квартиру в Новостройке. Бюджет непосредственно на РК - 30-60тр Скидывайте кейсы в ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    4 года назад