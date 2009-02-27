Требуется сделать 2 сайта под ключ на Joomla 1. Дизайн сайтов на 100% совпадает. 2. на одном сайте каталог-интернет магазин 3.на втором сайте - help desk Желательно ...
Сайты «под ключ»7 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется сделать 2 сайта под ключ на Joomla 1. Дизайн сайтов на 100% совпадает. 2. на одном сайте каталог-интернет магазин 3.на втором сайте - help desk Желательно ...
Требование: Ответственность и старательность. Русский язык – хорошие тексты, рерайт, копирайт. Знание компьютера на уровне пользователя. Знакомство с HTML, системами управления сайтами, дизайном и версткой. Владение Internet. Английский – переводы, ...