Изготовление сайтов на Host CMS. Обработка изображений в Adobe Photoshop.

Уважаемый Заказчик!

Я делаю следующие работы:

Обработка изображений в Adobe Photoshop.

Изготовление сайтов на Host CMS.

Модели в 3D Max.

Сайт визитка:

Выбор дизайна, регистрация на хостинге, создание сайта, наполнение.

Написание или заказ статей при необходимости, стоимость договорная отдельно.

- от Вас пожелания и наполнение.

Сайт "под ключ":

Выбор дизайна, регистрация на хостинге и регистрация доменного имени, создание сайта, наполнение, заказ уникальных статей.

- от Вас пожелания, необходимая информация.

Почему я делаю сайты на системе управления Host CMS:

Это удобная, быстрая и современная система управления сайтами с открытым исходным кодом, позволяющая создавать сайты любой сложности.

Работать с системой очень просто — корректировка содержания сайта производится с использованием интуитивно-понятного интерфейса.

Редакции и цены:

- бесплатная редакция

- Мой сайт

- Бизнес

- Корпорация

http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/

Варианты шаблонов:

http://www.hostcms.ru/hostcms/templates/

Использование данных шаблонов при создании сайта-визитки позволяет экономить ваше время и деньги.

Практически все шаблоны полностью переделываются

после работы в основном остается только базовая структура, картинки, цвета, шрифты меняются по желанию.

Схема работы:

- Предоставление заказчиком информации по проекту;

- Согласование ТЗ;

- Предоплата от 50%;

- Изготовление проекта;

- Принятие готового проекта, доработка и утверждение;

- Расчет;

- Передача всех паролей и исходников, при необходимости краткое руководство по использованию сайта;

Оплата в WebMoney

Предоплата не возвращается! Относитесь ответственно к своим проектам и к моей работе !