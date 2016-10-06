Уважаемый Заказчик!
Я делаю следующие работы:
Обработка изображений в Adobe Photoshop.
Изготовление сайтов на Host CMS.
Модели в 3D Max.
Сайт визитка:
Выбор дизайна, регистрация на хостинге, создание сайта, наполнение.
Написание или заказ статей при необходимости, стоимость договорная отдельно.
- от Вас пожелания и наполнение.
Сайт "под ключ":
Выбор дизайна, регистрация на хостинге и регистрация доменного имени, создание сайта, наполнение, заказ уникальных статей.
- от Вас пожелания, необходимая информация.
Почему я делаю сайты на системе управления Host CMS:
Это удобная, быстрая и современная система управления сайтами с открытым исходным кодом, позволяющая создавать сайты любой сложности.
Работать с системой очень просто — корректировка содержания сайта производится с использованием интуитивно-понятного интерфейса.
Редакции и цены:
- бесплатная редакция
- Мой сайт
- Бизнес
- Корпорация
http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/
Варианты шаблонов:
http://www.hostcms.ru/hostcms/templates/
Использование данных шаблонов при создании сайта-визитки позволяет экономить ваше время и деньги.
Практически все шаблоны полностью переделываются
после работы в основном остается только базовая структура, картинки, цвета, шрифты меняются по желанию.
Схема работы:
- Предоставление заказчиком информации по проекту;
- Согласование ТЗ;
- Предоплата от 50%;
- Изготовление проекта;
- Принятие готового проекта, доработка и утверждение;
- Расчет;
- Передача всех паролей и исходников, при необходимости краткое руководство по использованию сайта;
Оплата в WebMoney
Предоплата не возвращается! Относитесь ответственно к своим проектам и к моей работе !
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