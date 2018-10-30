info2016

Павел info2016

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поменять цены на лендинге
Все прошло отлично)) Рекомендую!
все супер
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поменять цены на сайте
HTML
Все прошло отлично)) Рекомендую!
все супер
Ответный отзыв
yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Внести правки в лендинг html
HTML
Все прошло успешно, рекомендую.
все супер
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поменять цены на сайте
HTML
Все прошло отлично)) Рекомендую!
все хорошо
Ответный отзыв
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Скопировать лендинг и сделать несколько правок
Большое спасибо, приятно было с вами работать
Рекомендую. Быстро и качественно. Всегда на связи.
Ответный отзыв