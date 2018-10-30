Необходимо внести правки согласно техническому заданию. Раскрывая вкратце детали - 1. поменять визуальную часть интернет-магазина 2. поменять месторасположение элементов 3. настроить партнерскую программу 4. интегрировать вукомерс с робокасса, интеркасса. Все остальное прочтете в тз.
- $60Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать макрос для excel для формирования отчетов ТЗ в прикрепленных файлахВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Сайт сделанный на html http://elkayar.ru/ нужно поменять цены на главной и во всплывающих окнах. FTP дам 90 см 650 120 см 1500 150 см 2100 ...Завершен6 лет назад
- $4
Поменять цены на лендинге по продаже елок:http://elkayar.ru/ 90 см 900₽ 120 см 1700₽ 150 см 2500₽ 180 см 3000₽ 210 см 4200₽ 240 см 5000₽Завершен6 лет назад
- $8
На сайте нужно поменять цены: http://elkayar.ru/# сайт html поменять нужно как на главной странице лендинга так и во всплывающих поп-апах 90 см 650 р 120 см 1500 р 150 ...Завершен6 лет назад
- $15
Сайт http://elkayar.ru/ 1. http://prntscr.com/lhpneq Поменять на телефон/ватсап/вайбер +79969276594 и в подвале 2. Ценники на елки поменять на 60 см 350 р 90 см 650 р 120 см 1500 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Необходимо скопировать лендинг и поменять информацию в нем, залив на другой сервер.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
В тексте по тематике - маркетинг нужно исправить и найти ошибки, стилистические, пунктуационные или грамматические. Все что есть. Ошибки выделить каким-то цветом или маркером прямо в документе. Результат задания: 1 документ с указанием ошибок и ...Редактирование и Корректура44 заявкиЗакрыт6 лет назад