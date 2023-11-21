ink1203

Ігор ink1203

 
43 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Архитектор, конструктор, ГАП

Здравствуй, дорогой Заказчик!

ОБО МНЕ

Меня зовут Игорь. Я живу и работаю в г. Киеве, Украина.

Вот уже более 15 лет занимаюсь архитектурным проектированием, конструкторской деятельностью и дизайном интерьеров и экстерьеров. За годы плодотворной работы имею огромный опыт в реализации строительных объектов начиная с этапа предпроектного предложения (ПП), далее строительства объектов и, наконец, ввода построенного здания в эксплуатацию.

Также являюсь специалистом в энергоэффективности зданий и конструкций.

ЧТО Я ДЕЛАЮ

Архитектура и дизайн
1) Планы этажей, фасады, разрезы и т. д.
2) 3D моделирование домов, зданий, конструкций и т.д.
3) Дизайн интерьера и экстерьера (визуализация в 3DS Max +Corona, Vray)


3D Графика и моделирование
1) Моделирование (конструкции, детали и изделия в Solid Works, Inventor)
2) Визуализация, Анимация

Энергоэффективность зданий и сооружений

1) Теплотехнические расчеты и рекомендации
2) Подбор материалов с учетом теплопотерь конструкций
3) Общий энергоаудит зданий и сооружений

Чертежи и 2D Графика
1) Разного рода чертежи, схемы и рисунки
2) Оцифровка чертежей (векторизация)

  • Сотрудничаю с опытными, лицензированными специалистами по инженерным разделам проектирования.

Инструменты: ArchiCad, AutoCad, Solid Works, Inventor, 3dsMax, Corona Render, VRay Render, Photoshop, Premiere Pro.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

  1. Предоплата:

    Я работаю по предоплате в 30%, но если вам не понравится результат и найти компромисс у нас не получится, я верну вам ваши деньги. Клиент всегда прав!

  2. Правки:

    Я хочу, чтобы финальный результат устраивал заказчика на 200%, ведь будучи клиентом, я ожидаю такого же отношения ко мне, поэтому всевозможные правки "имеют место быть", пока мы не достигнем желаемого результата.

  3. Тех. задание:

    ТЗ заполняется либо вами индивидуально, либо по предоставленной мной форме.

    Обсуждение всех нюансов проводится в том формате, в котором вам будет удобно (WhatsApp/ Telegram/ Skype/ Zoom и т.д.)

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