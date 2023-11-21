Архитектор, конструктор, ГАП

Здравствуй, дорогой Заказчик!

ОБО МНЕ

Меня зовут Игорь. Я живу и работаю в г. Киеве, Украина.

Вот уже более 15 лет занимаюсь архитектурным проектированием, конструкторской деятельностью и дизайном интерьеров и экстерьеров. За годы плодотворной работы имею огромный опыт в реализации строительных объектов начиная с этапа предпроектного предложения (ПП), далее строительства объектов и, наконец, ввода построенного здания в эксплуатацию.

Также являюсь специалистом в энергоэффективности зданий и конструкций.

ЧТО Я ДЕЛАЮ

Архитектура и дизайн

1) Планы этажей, фасады, разрезы и т. д.

2) 3D моделирование домов, зданий, конструкций и т.д.

3) Дизайн интерьера и экстерьера (визуализация в 3DS Max +Corona, Vray)



3D Графика и моделирование

1) Моделирование (конструкции, детали и изделия в Solid Works, Inventor)

2) Визуализация, Анимация



Энергоэффективность зданий и сооружений

1) Теплотехнические расчеты и рекомендации

2) Подбор материалов с учетом теплопотерь конструкций

3) Общий энергоаудит зданий и сооружений

Чертежи и 2D Графика

1) Разного рода чертежи, схемы и рисунки

2) Оцифровка чертежей (векторизация)

Сотрудничаю с опытными, лицензированными специалистами по инженерным разделам проектирования.

Инструменты: ArchiCad, AutoCad, Solid Works, Inventor, 3dsMax, Corona Render, VRay Render, Photoshop, Premiere Pro.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Предоплата: Я работаю по предоплате в 30%, но если вам не понравится результат и найти компромисс у нас не получится, я верну вам ваши деньги. Клиент всегда прав! Правки: Я хочу, чтобы финальный результат устраивал заказчика на 200%, ведь будучи клиентом, я ожидаю такого же отношения ко мне, поэтому всевозможные правки "имеют место быть", пока мы не достигнем желаемого результата. Тех. задание: ТЗ заполняется либо вами индивидуально, либо по предоставленной мной форме. Обсуждение всех нюансов проводится в том формате, в котором вам будет удобно (WhatsApp/ Telegram/ Skype/ Zoom и т.д.)

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