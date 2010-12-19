IT услуги. Весь спектр

Основная услуга, предлагаемая нашей компанией – комплексное сервисное обслуживание компьютеров и оргтехники опытными специалистами, профессионалами в данной области, а также индивидуальный подбор, внедрение и настройка программного обеспечения для каждого сотрудника.

Вы получаете:

* · регулярные профилактические работы;

* · экстренные выезды;

* · резервное копирование данных;

* · антивирусная проверка при помощи новейших антивирусных программ;

* · предложения по реорганизации;

* · предложения по модернизации и развитию программно-аппаратного комплекса;

* · модернизация компьютерной техники;

* · бесплатные консультации Заказчика по телефону.

В рамках обслуживания наша компания проводит следующие работы:

* · инвентаризации аппаратного комплекса Клиента;

* · составление спецификаций на оборудование;

* · выдачи рекомендаций по улучшению работы комплекса в целом.

Осуществление профилактики оборудования:

* · проверку работоспособности периферийных устройств;

* · диагностику возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;

* · диагностику и оптимизацию существующей системы без существенных изменений;

* · установку обновления антивирусных баз;

* · создание защиты против взломов и проникновения в сеть;

* · обновление стандартного программного обеспечения;

* · диагностика неисправности по телефону, а в случае необходимости, непосредственное устранение её на территории клиента.