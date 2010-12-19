Основная услуга, предлагаемая нашей компанией – комплексное сервисное обслуживание компьютеров и оргтехники опытными специалистами, профессионалами в данной области, а также индивидуальный подбор, внедрение и настройка программного обеспечения для каждого сотрудника.
Вы получаете:
* · регулярные профилактические работы;
* · экстренные выезды;
* · резервное копирование данных;
* · антивирусная проверка при помощи новейших антивирусных программ;
* · предложения по реорганизации;
* · предложения по модернизации и развитию программно-аппаратного комплекса;
* · модернизация компьютерной техники;
* · бесплатные консультации Заказчика по телефону.
В рамках обслуживания наша компания проводит следующие работы:
* · инвентаризации аппаратного комплекса Клиента;
* · составление спецификаций на оборудование;
* · выдачи рекомендаций по улучшению работы комплекса в целом.
Осуществление профилактики оборудования:
* · проверку работоспособности периферийных устройств;
* · диагностику возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
* · диагностику и оптимизацию существующей системы без существенных изменений;
* · установку обновления антивирусных баз;
* · создание защиты против взломов и проникновения в сеть;
* · обновление стандартного программного обеспечения;
* · диагностика неисправности по телефону, а в случае необходимости, непосредственное устранение её на территории клиента.