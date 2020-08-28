Wordpress + Elementor = Счастье

Привет! Профессионально занимаюсь вёрсткой сайтов на CMS Wordpress c использованием конструктора Elementor. Выполняю задачи любой сложности, делаю сайты любого размера: от лендинга до интернет-магазина. В наборе 100+ различных плагинов и виджетов, которые выполняют 100% поставленных задач.

Понимаю и соблюдаю дедлайны, готов взяться за заказ, который нужно сделать "еще вчера". Твердо и стойко переношу правки, помогаю подготовить структуру сайта до его создания.

Разбираюсь в SEO, PPC, аналитике и лидогенерации

Не задаю лишних вопросов.

Готов работать по договорам как самозанятый со всем комплектом документов

Реализованные проекты: