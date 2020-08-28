Добрый день. Для танцевальной студии нужен лендинг. Требуется или нарисовать дизайн под вёрстку или сразу сделать весь сайт Что есть на данный момент: www.promo.kalinka-studio.ru - в роли рабочего на данный момент сайта www.kalinka-studio.ru - здесь основными являются вкладки "расписание" ...
Привет! Профессионально занимаюсь вёрсткой сайтов на CMS Wordpress c использованием конструктора Elementor. Выполняю задачи любой сложности, делаю сайты любого размера: от лендинга до интернет-магазина. В наборе 100+ различных плагинов и виджетов, которые выполняют 100% поставленных задач.
Понимаю и соблюдаю дедлайны, готов взяться за заказ, который нужно сделать "еще вчера". Твердо и стойко переношу правки, помогаю подготовить структуру сайта до его создания.
Разбираюсь в SEO, PPC, аналитике и лидогенерации
Не задаю лишних вопросов.
Готов работать по договорам как самозанятый со всем комплектом документов
Реализованные проекты:
- Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Достался мне интернет-магазин, перенес на новый хостинг его. И после переноса работать онлайн-оплата. Пути к сертификату от банка поменял, но это не сработало. Своими руками по старым инструкциям поправить не выходит. Разработчик сайта ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад