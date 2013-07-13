web/local разработчик

Направление: Разработка web и локальных приложений под windows.

Опыт работы: 6 лет.

Образование: Высшее техническое.

Языки программирования: C/C++, VB, VBA, JavaScript, VBScript, PHP 5, XHTML, CSS, XSLT, CAML, SQL, PowerShell.

Технологии: Ajax, MVC, ООП.

Библиотеки: JQuery, UI, Zend.

Базы: MySql, MS SQL, Access

Приложения: Fhotoshop, PHPDesigner 7, Dreamweaver, Microsoft Visual Studio 2010 и т.д.

Опыт: Разработка настольных приложений бизнес логики; Разработка сайтов с нуля и на движке joomla; Создание, администрирования реалиционных баз данных; Создание библиотек, классов, ActiveX элементов управления; Поддержка порталов на SharePoint.

Личные качества: целеустремлен, настойчив, аккуратен, исполнителен, быстро обучаюсь.