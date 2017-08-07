isakov-viktor

Виктор Исаков isakov-viktor

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить рекламную кампанию яндекс директ.

    На сайте будет 4-5 категорий, 15 подкатегорий, 40 товаров. Интересует цена настройки рекламной кампании, а не ее полная стоимость (ато слишком расплывчатая цена выйдет). Пожалуйста указывайте цены в заявке или с комментарием.

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнить товарами магазин на Wordpress.

    Работа с Woocommerce. Товаров не много (около 5 категорий, 15 подкатегорий, 70 товаров). Но каждый товар нужно заполнить подробно. [b]Что нужно сделать:[/b] [list][*]Загуглить необходимую информацию о товарах на страницах наших конкурентов. [*]Подобрать на вордстате нужные ключевые слова для каждого ...

    WordPressWooCommerce
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт на Wordpress.

    Сайт будет стоять на нашем VPS-сервере. [b]Требования к функционалу: [/b] [list][*]Woocommerce (Или аналоги. Лишь бы нам было удобно заполнять товарами сайт). Товарами сайт заполнять не надо. Если интересует и эта работа - добро пожаловать в [url=https://www.weblancer.net/projects/napolnenie-sajtov-35/zapolnit-tovarami-magazin-na-wordpress-854288/]данное задание[/url]﻿. [*]Выпадающие меню[*]Блок ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад