isakov-viktor

На сайте будет 4-5 категорий, 15 подкатегорий, 40 товаров. Интересует цена настройки рекламной кампании, а не ее полная стоимость (ато слишком расплывчатая цена выйдет). Пожалуйста указывайте цены в заявке или с комментарием.
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- Контекстная реклама17 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа с Woocommerce. Товаров не много (около 5 категорий, 15 подкатегорий, 70 товаров). Но каждый товар нужно заполнить подробно. [b]Что нужно сделать:[/b] [list][*]Загуглить необходимую информацию о товарах на страницах наших конкурентов. [*]Подобрать на вордстате нужные ключевые слова для каждого ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт будет стоять на нашем VPS-сервере. [b]Требования к функционалу: [/b] [list][*]Woocommerce (Или аналоги. Лишь бы нам было удобно заполнять товарами сайт). Товарами сайт заполнять не надо. Если интересует и эта работа - добро пожаловать в [url=https://www.weblancer.net/projects/napolnenie-sajtov-35/zapolnit-tovarami-magazin-na-wordpress-854288/]данное задание[/url]. [*]Выпадающие меню[*]Блок ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад