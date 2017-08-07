isakov-viktor

Сайт будет стоять на нашем VPS-сервере. [b]Требования к функционалу: [/b] [list][*]Woocommerce (Или аналоги. Лишь бы нам было удобно заполнять товарами сайт). Товарами сайт заполнять не надо. Если интересует и эта работа - добро пожаловать в [url=https://www.weblancer.net/projects/napolnenie-sajtov-35/zapolnit-tovarami-magazin-na-wordpress-854288/]данное задание[/url]﻿. [*]Выпадающие меню[*]Блок ...