itmKristina

Требуется коппирайтер для написания огромного тиража статей для портала. Рубрики статей очень разные от " как лучше делать фундамент для загородного дома", до "муж на час" . Статьи должны быть не просто сео-текстом ...
Поиск партнеров , работа с заказчиками
Планирование развития сайта и стратегии продвижения
Анализ конкурентов (предоставляемые услуги, тарифы, методы продвижения)
Анализ эффективности рекламных кампаний: ключевые слова, их позиции, источники трафика, качество трафика, количество трафика,воронки продаж,конверсии, ROI
ведение контекстных рекламных кампаний (Google AdWords,Direct Yandex)
Работа с инструментами Google Analytics, Яндекс Метрика,Istat
Планирование развития сайта и стратегии продвижения
Работа с копирайтерами,программистами, дизайнерами, SMM-отделом (постановка задач, написание ТЗ)
- Копирайтинг55 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу креативного художника- иллюстратора на отрисовки персонажей пример страницы будет как http://olx.ua/howitworks/ текст для страницы во вложении . Пример наших персонажей на других страницах сайта во вложении Идеи , сроки , цены??Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу разработчиков для сайта. ТЗ Во вложении. Дизайн на данный момент рисуют. Разработка желательно на PHP (YII-2) Framework, но готова рассмотреть и другие варианты. Админка обязательно заточена под СЕО! Просьба писать четко ваши предложения: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать персонажей под каждую специализацию для сайта . Список специализаций во вложении в таблице. Каждый персонаж должен быть в двух вариант: 1) Изначальный 2)при нажатии либо наведении на него курсором - менять либо выражение, либо размещение, либо ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайнер для проекта. ТЗ во вложении Главная , остальные - около 20 и всплывающие окна - около 15 . Во вложении тз и картинка с примерным расположением блоков ( на которою можно почти не ориентироваться) Просьба ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад