itmKristina

Кристина itmKristina

 
31 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
интернет-маркетолог, руководитель веб-проектов

Поиск партнеров , работа с заказчиками

Планирование развития сайта и стратегии продвижения

Анализ конкурентов (предоставляемые услуги, тарифы, методы продвижения)

Анализ эффективности рекламных кампаний: ключевые слова, их позиции, источники трафика, качество трафика, количество трафика,воронки продаж,конверсии, ROI

ведение контекстных рекламных кампаний (Google AdWords,Direct Yandex)

Работа с инструментами Google Analytics, Яндекс Метрика,Istat

Планирование развития сайта и стратегии продвижения

Работа с копирайтерами,программистами, дизайнерами, SMM-отделом (постановка задач, написание ТЗ)

Google Ads

  • Требуется копирайтер для статей

    Требуется коппирайтер для написания огромного тиража статей для портала. Рубрики статей очень разные от " как лучше делать фундамент для загородного дома", до "муж на час" . Статьи должны быть не просто сео-текстом ...

    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется иллюстрации персонажей

    Ищу креативного художника- иллюстратора на отрисовки персонажей пример страницы будет как http://olx.ua/howitworks/ текст для страницы во вложении . Пример наших персонажей на других страницах сайта во вложении Идеи , сроки , цены??

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта по ТЗ, дизайн имеется

    Ищу разработчиков для сайта. ТЗ Во вложении. Дизайн на данный момент рисуют. Разработка желательно на PHP (YII-2) Framework, но готова рассмотреть и другие варианты. Админка обязательно заточена под СЕО! Просьба писать четко ваши предложения: ...

    PHPYii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать персонажей

    Необходимо нарисовать персонажей под каждую специализацию для сайта . Список специализаций во вложении в таблице. Каждый персонаж должен быть в двух вариант: 1) Изначальный 2)при нажатии либо наведении на него курсором - менять либо выражение, либо размещение, либо ...

    Flash
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработка дизайна сайта по монетизации

    Требуется дизайнер для проекта. ТЗ во вложении Главная , остальные - около 20 и всплывающие окна - около 15 . Во вложении тз и картинка с примерным расположением блоков ( на которою можно почти не ориентироваться) Просьба ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта по монетизации
Спасибо большое за такой интересный проект)
Огромное спасибо за красивый ( продуманный по юзабилити) дизайн. Работа выполнена на 5+ ! Будем сотрудничать дальше)
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