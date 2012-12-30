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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга