itradercomru

Георгий itradercomru

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Поставить готовый шаблон магазина на UMI.CMS Shop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги