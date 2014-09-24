Цель написание модуля для Magento 2 и интеграция с сервисом SafeRouteВерсия М2 2.3.5Задача модуля:1.Добавление функционала метода доставки.2. Расчет доставки на основе запроса по API к сервису.3. Запрос статусов заказов в сервисе SafeRoute и добавление в ...