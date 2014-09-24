Цель написание модуля для Magento 2 и интеграция с сервисом SafeRouteВерсия М2 2.3.5Задача модуля:1.Добавление функционала метода доставки.2. Расчет доставки на основе запроса по API к сервису.3. Запрос статусов заказов в сервисе SafeRoute и добавление в ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Штатные средства магенто версия 1.9.1. не настроены по умолчанию. Хочу, чтобы рассылка осуществлялась из админ панели Магенто. Хостинг VPS (1024мб). Места лостаточно. 1.Настроить в админ панели настройку рассылки писем. 2. По возможности штатными средствами Магенто 3. Настройка отчета ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать упрощенное, простое оформление покупки, заказа на сайте. В том числе с помощью соц сетей. Сайт на магенто. mirtacosmetic.ru.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Шаблон 47322 куплен на сайте http://www.templatemonster.com/ru/ Необходимо внести изменения по желанию заказчика в соответствиями с спецификой магазина. доработка. Необходимо изменить схему покупки оформления заказа. Внесение дополнений, платежных модулей, страниц, м пр.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Шаблон сайта приобретен на официальном сайте, плохо переведен на русский язык, некоторые действия непонятны для пользователя, нелогичны для понимания. Требуется корректровка и адаптация.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад