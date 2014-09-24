its24

Вадим Петрович its24

 
56 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать модуль для Magento 2

    Цель написание модуля для Magento 2 и интеграция с сервисом SafeRouteВерсия М2 2.3.5Задача модуля:1.Добавление функционала метода доставки.2. Расчет доставки на основе запроса по API к сервису.3. Запрос статусов заказов в сервисе SafeRoute и добавление в ...

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить рассылку писем в MAGENTO

    Штатные средства магенто версия 1.9.1. не настроены по умолчанию. Хочу, чтобы рассылка осуществлялась из админ панели Магенто. Хостинг VPS (1024мб). Места лостаточно. 1.Настроить в админ панели настройку рассылки писем. 2. По возможности штатными средствами Магенто 3. Настройка отчета ...

    Magento
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта , оптимизация.

    Шаблон 47322 куплен на сайте http://www.templatemonster.com/ru/ Необходимо внести изменения по желанию заказчика в соответствиями с спецификой магазина. доработка. Необходимо изменить схему покупки оформления заказа. Внесение дополнений, платежных модулей, страниц, м пр.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад