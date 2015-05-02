Настроить рассылку писем в MAGENTO

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Штатные средства магенто версия 1.9.1. не настроены по умолчанию. Хочу, чтобы рассылка осуществлялась из админ панели Магенто. Хостинг VPS (1024мб). Места лостаточно.

1.Настроить в админ панели настройку рассылки писем.

2. По возможности штатными средствами Магенто

3. Настройка отчета о рассылке.

4. Клиенты только те кто регистрировался на сайте

5. Выполнить необходимые действия на Хостинге для ежедневной рассылки (задать время)

Magento
10 лет назад
its24
Вадим 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров