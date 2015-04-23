Настроить сервер на hetzner

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Требуется настроить сервер для использования приложений yii2 на нескольких доменах

Требования:

- максимальная производительность

- nginx+php+apc по сокету

- настройка бекапа

- проверка дисков до начала работ

- CentOs 7

конфиги для nginx чтобы работали приложения есть

CentOSNginxPHPYii
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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