Обновить php 5.3 на php 5.4 сервер Ubuntu

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок149 просмотров

Есть сервер Ubuntu, на нем работают 10 сайтов. Нужно обновить версию php до 5,4 и установить ioncube.

То есть что бы сервер соответствовал этим требованиям.

http://docs.imagecms.net/nachalo-raboty/sistemnye-trebovaniia

PHPUbuntu
10 лет назад
slus
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров