все что нужно это установить движок vbulletin на хостинг. у меня возникает очень много ошибок при установке этого движка. нужен человек, который в этом разбирается. пишите только те люди, которые хоть раз устанавливали ...
Обновить php 5.3 на php 5.4 сервер Ubuntu
Есть сервер Ubuntu, на нем работают 10 сайтов. Нужно обновить версию php до 5,4 и установить ioncube.
То есть что бы сервер соответствовал этим требованиям.
http://docs.imagecms.net/nachalo-raboty/sistemnye-trebovaniia
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