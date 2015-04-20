Добрый день, с сервера не доходят письма на ящики мэйл.ру С яндексом и гмэйл всё ок при этом. Собственно, нужно решить проблему. В заявке просьба указывать стоимость работы.
VoxImplant консультация по использованию.
Добрый день коллеги, интересует помощь специалиста по работе с сервисом VoxImplant.
Какие именно вопросы интересуют:
- использование в качестве многопользовательской АТС
- возможность настройка под каждого пользователя своих правил
- разделение биллинга под каждого пользователя
- полноценная интеграция с возможностью покупать номера, настраивать обработку их, расчитывать затраты по каждому пользователю.
Собственно такой направленности вопросы.
Кто готов пообщаться с нами - будем рады и готовы оплатить ваши знания.
В заявке пожалуйста опишите опыт работы с данной платформой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо подключить туннельный брокер, поднять сокс5 и настроить ротацию IP по заданному интервалуСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Уважаемые администраторы, внезапно для себя столкнулись со следующей проблемой после переноса сайта с апача на nginx: нужно, чтобы открывая ссылку вида http://megapolistk.ru/news/486/?from=vk.com пользователь был переадресован на http://megapolistk.ru/news/486/. Сейчас его кидает на странный урл: ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Идет несанкционированный трафик на сайт с систем накрутки посещаемости. Нужно этот трафик заблокировать. Напишите пожалуйста цену и срок.Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Занятость - по надобности! Присутствие - большую часть дня! Оплата - по окончанию работ либо раз в месяц с подробным отчетом. Сфера деятельности - хостинг, настройка, обновление, рекомендации. Средства связи - ...Системное администрирование23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создать и настроить дроплет для полноценной и быстрой работы сайтаСистемное администрирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые. Есть гостиничный комплекс в котором есть бесплатный WiFi. Необходимо сделать так чтобы при подключении с любого устройства открывался автоматически браузер на созданной мной странице с кнопкой для подтверждения подключения. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Привязка сайта к почте, налаживание работы заказов, частичный перевод разделов.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно корректно настроить работу сайтов на digital ocean. Сейчас там два сайта но они работают не стабильно, иногда падает БД , нужно понять причинуСистемное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Tooligram.com Программа для профессионального продвижения в Instagram Сервис для автоматизации работы, привлечения клиентов, арбитража трафика 1. Ведение 10 акк на инстаграм 2. Кидать новости 1 раз в два дня ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт10 лет назад