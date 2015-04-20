VoxImplant консультация по использованию.

Добрый день коллеги, интересует помощь специалиста по работе с сервисом VoxImplant.

Какие именно вопросы интересуют:

- использование в качестве многопользовательской АТС

- возможность настройка под каждого пользователя своих правил

- разделение биллинга под каждого пользователя

- полноценная интеграция с возможностью покупать номера, настраивать обработку их, расчитывать затраты по каждому пользователю.

Собственно такой направленности вопросы.

Кто готов пообщаться с нами - будем рады и готовы оплатить ваши знания.

В заявке пожалуйста опишите опыт работы с данной платформой.