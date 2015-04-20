Уважаемые администраторы, внезапно для себя столкнулись со следующей проблемой после переноса сайта с апача на nginx: нужно, чтобы открывая ссылку вида http://megapolistk.ru/news/486/?from=vk.com пользователь был переадресован на http://megapolistk.ru/news/486/. Сейчас его кидает на странный урл: ...
IPv6 и туннельный брокер
Необходимо подключить туннельный брокер, поднять сокс5 и настроить ротацию IP по заданному интервалу
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