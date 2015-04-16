Обновление MODX 1.0.4 до последней версии

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо срочно обновить используемую CMS MODX 1.0.4 и ее плагины до последних актуальных версий

MODX
10 лет назад
comfort2
Анна 
62 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров