Big Blue Button настроить

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Закрыт3 заявки207 просмотров

Добрый день, нужно Big Blue Button настроить на выделенном сервере

Мануалы ниже

http://as.zabedu.ru/vks/bbb/bbb-config

http://habrahabr.ru/sandbox/86221/

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10 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров