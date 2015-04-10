1. Перенос виртуалки с 1С на новый сервер. 2. Задействовать Rabbit для работы сайта на 2-х виртуалках одновременно. 3. Настройка бэкапов виртуалок на облачном хранилище. 4. Перенос IP сетки на новый ...
Big Blue Button настроить
Добрый день, нужно Big Blue Button настроить на выделенном сервере
Мануалы ниже
http://as.zabedu.ru/vks/bbb/bbb-config
http://habrahabr.ru/sandbox/86221/
Сообщите вашу цену, спасибо
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