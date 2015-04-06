Раскидать сайты на сервере по разным пользователям

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок137 просмотров

Добрый день!

Есть выделенный сервер с панелью ISP, на котором находятся 7 сайтов. Все сайты на одном пользователе.

Нужно сделать так, что бы на каждый сайт был отдельный пользователь и пользователь баз mysql.

От желающих помочь жду цены и сроки в которые сможете выполнить данную задачу.

Благодарю за внимание!

MySQL
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров