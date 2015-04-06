Раскидать сайты на сервере по разным пользователям

Добрый день!

Есть выделенный сервер с панелью ISP, на котором находятся 7 сайтов. Все сайты на одном пользователе.

Нужно сделать так, что бы на каждый сайт был отдельный пользователь и пользователь баз mysql.

От желающих помочь жду цены и сроки в которые сможете выполнить данную задачу.

Благодарю за внимание!