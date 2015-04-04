Настройка CentOS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок107 просмотров

Упал апач, ругается на конфиги, нужно поправить/помочь разобраться в чём дело...

CentOS
10 лет назад
serserniks
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров