Нужно поднять линукс VDS с хорошим пингом

Мне нужен человек с VDS имеющий акаунт origin (играющий в BF3/BF4).

Нужно поднять виртуальный айпи и оценить лучший пинг по баттлогу.

На OpenVPN с вайфаем было 80 против 40, но платить по трафику я не готов.

только линуксы!

Собственно хотелось бы увидеть

а) среднее арифметическое топ-5 сереров. Напр пинг 56.2

б) ваш город (география теста)

в) хостинг

Итого заявка будет состоять всего из одной строчки.

56.2 - Петербург - Мастерхост

Проект будет отдан тому, у кого впридачу к адекватному пингу будет адекватная стоимость.