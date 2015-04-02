Установить + настроить Asterisk

Ищем человека на настройку и сопровождение Asterisk

ТРЕБУЕТСЯ

1.Записывать звонки в которых больше 00.05 сек в восходящие и исходящие

2.Записывать кто ответственный – кто звонил, и номер заказа

3.Черный список

4.Статитика по звонкам по ответственным за период, сколько звонков, сколько минут всего,

Период с __до___

Ответственный Разговор 0 Разговор 00.00-00.59 мин Разговор 1.00-3.00 минут Разговор более 3 мин Разговор более 8 мин

всего сделка всего сделка Всего сделка

Петров

Иванов

ИТОГО

Среднее время разговора

5.Интеграция с ЦРМ системой – определение кто звонит переброс звонка на ответственного, срм выдает заказы звонящего.

6. Переброс входящего звонка на свободную линию

7.Очередь звонков: на текущий момент входящий вызов – если есть в базе определять на ответственного менеджера, если в базе нет – на свободный номер равномерно.

8.Функция перехвата звонка.

• При входящем звонке зарегистрированного клиента, на телефоне сотрудника виден номер телефона, с которого звонят, номер телефона на который звонят, дополнительная информация. На компьютере менеджера должна отображаться краткая справка о клиенте. А лучше запущенная CRM система самостоятельно должна вывести подробную справку.

• Возможность интеграции АТС с SIP/VOIP шлюзом.