Настроить маршрутизатор таким образом, чтобы VoIP траффику отдавался наивысший приоритет и выделялась гарантированная полоса пропускания. Для прочих сервисов реализовать честную очередь. Составление документации, описывающей внесенные изменения
Установить + настроить Asterisk
Ищем человека на настройку и сопровождение Asterisk
ТРЕБУЕТСЯ
1.Записывать звонки в которых больше 00.05 сек в восходящие и исходящие
2.Записывать кто ответственный – кто звонил, и номер заказа
3.Черный список
4.Статитика по звонкам по ответственным за период, сколько звонков, сколько минут всего,
Период с __до___
Ответственный Разговор 0 Разговор 00.00-00.59 мин Разговор 1.00-3.00 минут Разговор более 3 мин Разговор более 8 мин
всего сделка всего сделка Всего сделка
Петров
Иванов
ИТОГО
Среднее время разговора
5.Интеграция с ЦРМ системой – определение кто звонит переброс звонка на ответственного, срм выдает заказы звонящего.
6. Переброс входящего звонка на свободную линию
7.Очередь звонков: на текущий момент входящий вызов – если есть в базе определять на ответственного менеджера, если в базе нет – на свободный номер равномерно.
8.Функция перехвата звонка.
• При входящем звонке зарегистрированного клиента, на телефоне сотрудника виден номер телефона, с которого звонят, номер телефона на который звонят, дополнительная информация. На компьютере менеджера должна отображаться краткая справка о клиенте. А лучше запущенная CRM система самостоятельно должна вывести подробную справку.
• Возможность интеграции АТС с SIP/VOIP шлюзом.
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