Настройка сервера для использования 3х проектов на yii2

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Завершен2 заявки95 просмотров

Требуется настроить сервер для использования приложений yii2 на 3 доменах

nginx-front и apache-back+mod_php + apc по сокету

Требование - максимальная производительность

ApacheNginxYii
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ivangarbera
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$26
1 день
Просто волшебник!
Крайне рекомендую, как порядочного и отвественного заказчика, с которым приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

ivangarbera
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад