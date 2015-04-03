Настроить RAID - подключить диск

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Завершен7 заявок121 просмотр

У нас проблема с Raid, mdstat выдаёт такое:

Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]

264960 blocks [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]

2102464 blocks [2/1] [_U]

md2 : active raid1 sda3[2](F) sdb3[1]

730202368 blocks [2/1] [_U]

unused devices:

СДЕЛАТЬ НАДО СЛЕДУЩЕЕ:

1. Сгенерить для hetznera смартлог (есть описание как это сделать)

2. Проверить бэкапы, можно ли будет ими пользоваться, если всё сломается? (я скажу что где лежит)

3. Подлючить RAID, после того как hetzner поменяет жесткий диск

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Всё отлично!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад