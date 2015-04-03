Настроить RAID - подключить диск

У нас проблема с Raid, mdstat выдаёт такое:

Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]

264960 blocks [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]

2102464 blocks [2/1] [_U]

md2 : active raid1 sda3[2](F) sdb3[1]

730202368 blocks [2/1] [_U]

unused devices:

СДЕЛАТЬ НАДО СЛЕДУЩЕЕ:

1. Сгенерить для hetznera смартлог (есть описание как это сделать)

2. Проверить бэкапы, можно ли будет ими пользоваться, если всё сломается? (я скажу что где лежит)

3. Подлючить RAID, после того как hetzner поменяет жесткий диск