Перевод организации на Windows Exchange Server 2013

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Тестовый сервер поднят, работает, почта ходит внутри и снаружи, но только через веб-интерфейс.

Проблемы с подключением MS Outlook + вопросы которые еще возникнут по ходу внедрения.

Нужно поднять Windows Exchange Server 2013 за NAT_ом

10 лет назад
kav0982
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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