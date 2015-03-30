самопроизвольно, раз в два дня, стала пропадать связь с хостовой машиной. Причину выяснить не удаётся.
Перевод организации на Windows Exchange Server 2013
Тестовый сервер поднят, работает, почта ходит внутри и снаружи, но только через веб-интерфейс.
Проблемы с подключением MS Outlook + вопросы которые еще возникнут по ходу внедрения.
Нужно поднять Windows Exchange Server 2013 за NAT_ом
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