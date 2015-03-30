Vmware vsphere

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка60 просмотров

самопроизвольно, раз в два дня, стала пропадать связь с хостовой машиной. Причину выяснить не удаётся.

10 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров