Настроить Postfix+Dovecot+Mysql на VPS

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  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Требуется настроить данную связку на VPS с Ubuntu 14.04. Postfix уже настроен, Mysql почти настроен, нужно только донастроить Dovecot, связать с Postfix и убедиться, что всё это работает - принимает и отправляет почту.

Я почти всё настроил, но вот Dovecot никак не хочет работать. Я устал и прошу помощи.

Для знающего человека работы на 1 час.

Работа срочная.

P.S. Хорошим бонусом будет знание phpList (в нём нужно будет настроить bounces - это задача номер два, в данное предложение не входит).

Сразу указывайте, пожалуйста, стоимость ваших услуг.

MySQLUbuntu
10 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень качественно и быстро выполнил настройку системного программного обеспечения на Linux, учёл все пожелания и дал несколько полезных рекомендаций. Настоятельно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик! Задача описана, доступы предоставлены, проверка и оплата моментально! Спасибо за бонус! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад