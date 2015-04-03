Настроить Postfix+Dovecot+Mysql на VPS

Требуется настроить данную связку на VPS с Ubuntu 14.04. Postfix уже настроен, Mysql почти настроен, нужно только донастроить Dovecot, связать с Postfix и убедиться, что всё это работает - принимает и отправляет почту.

Я почти всё настроил, но вот Dovecot никак не хочет работать. Я устал и прошу помощи.

Для знающего человека работы на 1 час.

Работа срочная.

P.S. Хорошим бонусом будет знание phpList (в нём нужно будет настроить bounces - это задача номер два, в данное предложение не входит).

Сразу указывайте, пожалуйста, стоимость ваших услуг.