Настройка приоритезации и разграничения трафика на Router OS (MikroTik

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Настроить маршрутизатор таким образом, чтобы VoIP траффику отдавался наивысший приоритет и выделялась гарантированная полоса пропускания. Для прочих сервисов реализовать честную очередь.

Составление документации, описывающей внесенные изменения

10 лет назад
podzamenu
Наталья 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров