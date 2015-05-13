Перенести сайт с хостинга на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок128 просмотров

Необходимо перенести сайт с хостинга на VPS.

ВПС брал на FastVPS ru

CentOS 6

ISPmanager 5 Lite

CentOSISPmanager
10 лет назад
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ivangarbera
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ivangarbera
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад