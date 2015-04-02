Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты. б) ...
Системный администратор Linux для настройки Bareos
Настройка Bareos (форк Bacula) https://www.bareos.org и
web-интерфейса bareos-webui https://www.bareos.org/en/bareos-webui.html
Имеются:
а) Сервер с ёмким диском
б) Виртуалка с Bareos
в) Отдельная виртуалка с web-сервисами, на которой нужно настроить
админский интерфейс
г) Несколько других виртуальных серверов, с которых нужно резервировать
данные, сохранять их на сервере с ёмким диском и периодически ротировать
Требуется настроить Bareos и интерфейс по управлению, составить краткую
документацию по добавлению серверов и путей для бэкапа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем человека на настройку и сопровождение Asterisk ТРЕБУЕТСЯ 1.Записывать звонки в которых больше 00.05 сек в восходящие и исходящие 2.Записывать кто ответственный – кто звонил, и номер заказа ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Настроить маршрутизатор таким образом, чтобы VoIP траффику отдавался наивысший приоритет и выделялась гарантированная полоса пропускания. Для прочих сервисов реализовать честную очередь. Составление документации, описывающей внесенные измененияСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется настроить сервер для использования приложений yii2 на 3 доменах nginx-front и apache-back+mod_php + apc по сокету Требование - максимальная производительностьЗавершен10 лет назад
Стоит вин дов с 8,1 нужно ее активировать у самого времени нет разбираться активировать через тиам виарСистемное администрирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть веб-сервер на CentOS, на котором крутится ряд задач по корпоративной CRM. Вчера у этого сервера стал пропадать коннект в том числе по SSH, в какой-то момент мы его отправили в перезагрузку, после чего коннект ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется настроить данную связку на VPS с Ubuntu 14.04. Postfix уже настроен, Mysql почти настроен, нужно только донастроить Dovecot, связать с Postfix и убедиться, что всё это работает - принимает и отправляет почту. ...Завершен10 лет назад
У нас проблема с Raid, mdstat выдаёт такое: Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] 264960 blocks ...Завершен10 лет назад
Тестовый сервер поднят, работает, почта ходит внутри и снаружи, но только через веб-интерфейс. Проблемы с подключением MS Outlook + вопросы которые еще возникнут по ходу внедрения. Нужно поднять Windows Exchange Server 2013 ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
самопроизвольно, раз в два дня, стала пропадать связь с хостовой машиной. Причину выяснить не удаётся.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад