Системный администратор Linux для настройки Bareos

Настройка Bareos (форк Bacula) https://www.bareos.org и

web-интерфейса bareos-webui https://www.bareos.org/en/bareos-webui.html

Имеются:

а) Сервер с ёмким диском

б) Виртуалка с Bareos

в) Отдельная виртуалка с web-сервисами, на которой нужно настроить

админский интерфейс

г) Несколько других виртуальных серверов, с которых нужно резервировать

данные, сохранять их на сервере с ёмким диском и периодически ротировать

Требуется настроить Bareos и интерфейс по управлению, составить краткую

документацию по добавлению серверов и путей для бэкапа.