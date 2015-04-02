Системный администратор Linux для настройки Bareos

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки231 просмотр

Настройка Bareos (форк Bacula) https://www.bareos.org и

web-интерфейса bareos-webui https://www.bareos.org/en/bareos-webui.html

Имеются:

а) Сервер с ёмким диском

б) Виртуалка с Bareos

в) Отдельная виртуалка с web-сервисами, на которой нужно настроить

админский интерфейс

г) Несколько других виртуальных серверов, с которых нужно резервировать

данные, сохранять их на сервере с ёмким диском и периодически ротировать

Требуется настроить Bareos и интерфейс по управлению, составить краткую

документацию по добавлению серверов и путей для бэкапа.

Linux
10 лет назад
komarova777
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров