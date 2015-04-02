Системный администратор Linux для настройки jabberd

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок182 просмотра

Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций

a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты.

б) Требуется интегрировать его с LDAP, чтобы пользователи могли аутентифицироваться через OpenLDAP сервер

в) Кроме этого, нужно поднять модуль конференций jabberd, чтобы можно было организовывать чаты из одного или нескольких абонентов

Linux
10 лет назад
komarova777
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров