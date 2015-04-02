Системный администратор Linux для настройки jabberd

Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций

a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты.

б) Требуется интегрировать его с LDAP, чтобы пользователи могли аутентифицироваться через OpenLDAP сервер

в) Кроме этого, нужно поднять модуль конференций jabberd, чтобы можно было организовывать чаты из одного или нескольких абонентов