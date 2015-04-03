Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты. б) ...
Вроде как вирусная активность или непонятный сбой в windows
на 2k8r2 сервере сбились ассоциации на winrar ные у некоторых типов файлов, например офисные и пдф, в то же время в других папках всё нормально. кроме изменения ассоциации в конце таких файлов добавилось окончание _.sa файл при этом не зашифрован, его можно переименовать, заново ассоциировать и он откроется. Проверки cureit ,AVP sfc /scannow и прочие очевидные вещи ни к чему не привели, вирусов нет.
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