Вроде как вирусная активность или непонятный сбой в windows

на 2k8r2 сервере сбились ассоциации на winrar ные у некоторых типов файлов, например офисные и пдф, в то же время в других папках всё нормально. кроме изменения ассоциации в конце таких файлов добавилось окончание _.sa файл при этом не зашифрован, его можно переименовать, заново ассоциировать и он откроется. Проверки cureit ,AVP sfc /scannow и прочие очевидные вещи ни к чему не привели, вирусов нет.