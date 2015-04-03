Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты. б) ...
Системный администратор Linux для настройки LDAP (Kerberos)
Настроить LDAP (Kerberos) аутентификацию для доступа по ssh на ряд
серверов с Gentoo Linux
а) Имеется OpenLDAP сервер, к которому клиенты осуществляют подключение
по TLS (LDAPS порт 636) через сертификат сервера. Таким образом уже
работает почтовый сервер и несколько других служб.
б) Требуется в первую очередь настроить подключение через сертификат
клиента (каждому клиенту выдаётся свой ключ, по которому он подключается
к серверу) помимо общего ключа сервера.
в) Настроить один из Gentoo серверов, чтобы клиенты, подключающиеся к
нему по SSH аутентифицировались через OpenLDAP и получали из OpenLDAP
такие параметры как UID, GID, путь к домашней директории и др.
Стандартные решения, предлагающие аутентификацию непосредственно через
pam_ldap предполагают сохранение plaintext пароля админской записи для
установки связи с сервером LDAP, что неприемлемо. Необходимо исследовать
и внедрить альтернативные методы, такие как Kerberos с бэкэндом из того
же LDAP.
г) В LDAP сервере есть группы. Требуется настроить аутентификацию так,
чтобы только пользователи из группы «allow_pam_access_to_ALL_servers»
могли заходить по SSH на все серверы, пользователи группы
«allow_pam_access_only_to_S6» могли заходить только на сервер «S6» и т.д.
д) Составить документацию в виде внутренней WIKI страницы, по которой
можно будет подключать новые серверы для аутентификации клиентов по SSH
через LDAP
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