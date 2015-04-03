Развернуть Linux на веб-сервере и настроить DNS

Нужно с нуля поднять веб-сервер на Linux'е, настроить мультипользовательский доступ на сервере, с возможностью через мультипанель создавать новые проекты и админить созданные. Потом настроить бэкапы всех проектов на сервере, настроить DNS и помочь разобраться с хостингом и cPanel'ю.

Очень хочется чтоб исполнитель был из Киева, нужно это для первой встречи, которая положит начало долгому сотрудничеству в формате удаленной работы.

По всем вопросам стучать в личку или на мыло, указанное в контактах.